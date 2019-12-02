Manisa’dan 32 ülkeye Sultaniye üzüm ihracatı

Dünyanın en lezzetli üzümü olarak bilinen çekirdeksiz Sultaniye üzümünde hasadın sonuna yaklaşılıyor.

Çekirdeksiz Sultaniye üzümün en önemli üretim merkezlerinden biri olan Manisa'nın Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde örtü altında koruma altına alınan üzümlerde hasat devam ediyor.

Dalında korunan üzümler kış aylarında bile günlük olarak kesilerek dünya sofralarını tatlandırıyor.

YILDA 50 MİLYON KİLOGRAM ÜZÜM

Sultanların üzümü olarak bilinen Sultaniye üzümü Manisa'nın Alaşehir ilçesinden dünyanın farklı noktalarına ulaştırdıklarını kaydeden Uçak Kardeşler İşletme Müdürü Ahmet Morgül, “Bu tarihlere kadar üzümümüzü bekletebilmek için bağlarda farklı uygulamalar yapıyoruz. Örtü sistemi, bekletme, sulama ve gübreleme gibi. Bunları yaparak vatandaşımıza sağlıklı ve kaliteli üzümü yetiştirip yediriyoruz. Dünyada 30'dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Ülkemizde 40-50 marketle çalışıyoruz, hallere gönderiyoruz. Günlük 800 ton üzüm kesiyoruz bu da yılda 50 milyon kilograma tekabül ediyor. 50 milyon kilogram üzümü kesiyoruz.” dedi.

Üzüm ihracatçısı Ali Uçak, “Türkiye'nin her yerinde yaş sebze ve meyvenin olduğu her yerde hem üreticimize hizmet veriyoruz hem de tüketici bölgelerine ürün gönderiyoruz. Son 10 yıldır Türkiye'de kendi sektörümüzde ihracatta ilk 3 sırada yer alıyoruz. Son 3 yıldır da ihracat birincisiyiz. Son ödülümüzü 2018 yılında, Türkiye şampiyonluk ödülümüzü bundan 2 ay önce Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldık. Ege Bölgesinde kendi sektörümüzde istihdamda da bölge birincisiyiz. Onun da ödülünü geçen yıl sayın cumhurbaşkanımızın elinden aldık. Ürün bazında yaş sebze meyve olarak ne yetişiyorsa sarımsağından soğanına, üzümden elmasına kadar aklınıza hangi ürün geliyorsa hepsinin alımını üreticiden yapıp yurtdışına ve Türkiye'deki bütün bölgelere dağıtımını yapıyoruz.” diye konuştu.

32 ÜLKEYE İHRACAT

Yaklaşık 32 ülkeye ihracat yaptıklarını kaydeden Uçak, “Başta Rusya olmak üzere, Balkan ülkeleri, Avrupa ve Uzakdoğu. 32 ülkeye ihracat yapıyoruz ve her tarafa da tarım sektöründe yetişen ne varsa hepsinin ihracatını yapıp orada yaşayan halkın, oradaki vatandaşın ayağına bu ürünleri gönderip yemelerini sağlıyoruz ve buradan da Türkiyemize döviz kazandırıyoruz.” şeklinde konuştu.