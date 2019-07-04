Memur maaşları ne kadar oldu? Öğretmen, polis memuru ne kadar maaş zammı alacak?

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine göre memur zam oranları belli oldu. İlki ocak ayında olan zammın ikincisi ise temmuz ayında maaşlara yansıtılacak. Çalışan memurlar alacakları maaşları yakından takip ediyor. Peki, zamlı polis öğretmen hemşire memur maaşı ne kadar oldu?

ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR?

Öğretmen (1/4): 3 bin 611 lira olan öğretmen maaşı gelen zam sonrası 3 bin 828 lira oldu.

POLİS MAAŞI NE KADAR?

Polis memuru (8/1): 4 bin 749 lira olan polis maaşı gerçekleştirilen zam sonrası 5 bin 34 lira oldu.

HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR?

Hemşire (Lisans – 5/1): 3 bin 826 olan polis maaşı gerçekleştirilen zam sonrası 4 bin 56 lira oldu.

MEMUR MAAŞI NE KADAR?

Memur (Lisans – 9/1): 3 bin 223 lira olan memur maaşı 3 bin 416 lira oldu.

ZAMLI MAAŞLAR 15 TEMMUZ’DA ALINACAK

Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için, temmuzda yüzde 5 zam verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz’da alacak.

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2018’nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 10,19 gerçekleşmiş ve söz konusu dönem için yüzde 6,73 enflasyon farkı ortaya çıkmıştı. Böylece memurlar, ocak ayında toplamda yüzde 10,73 zam almıştı.

Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

Bu arada, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, haziran ayında TÜFE’nin, yüzde 0,08 artmasını öngörüyor.