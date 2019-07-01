Memur ve emeklinin maaş zammı belli oluyor! Temmuz ayı emekli zammı ne kadar olacak?

Memur ve emekliler maaşlarına ne kadar zam geleceğini bir an önce öğrenmek istiyor. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren Mayıs ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 haziranda açıklandı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte memur ve emekli maaş zammı da şekillenecek. İşte emekli ve memur zammına dair detaylar…

Açıklanan oranlara göre Mayıs ayında TÜFE yüzde 0.95 oranında bir artış gösterdi. Memur emeklileri merakla beklediği enflasyon rakamının açıklanmasının ardından 2019 temmuz ayı zam oranlarını da araştırmaya başladı.

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına 2019 yılının ilk yarında gerçekleşen TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) oranında zam yapılırken, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 5 artış ve ilk 6 ayın TÜFE oranı yüzde 4’ü aşarsa enflasyon farkı yansıtılacak.

TÜİK’in açıklamasına göre 2019 Mayıs ayı enflasyon rakamında TÜFE artışı yüzde 0,95 olurken bu artışla birlikte yılın ilk 5 aydaki enflasyon rakamı yüzde 4,99 olmuş oldu. Bu rakamlardan yola çıkan tahminler ise haziran ayı enflasyon rakamını ile birlikte 2019 yılının ilk 6 ayı için enflasyon yüzde 6,5 seviyesine geleceğini gösteriyor.

MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANLARI 2019’DA NE KADAR OLACAK?

Eğer enflasyon yüzde 4’ün üzerinde olursa aradaki fark memur ve memur emeklilerinin maaşına enflasyon farkı olarak yansıtılacak. Bu durumda da memur ve memur emeklilerinin yüzde 7,5 civarında bir zam alması bekleniyor.

Temmuzda zamlı maaş alacak olan memur emeklilerinin, her ay verilen ek ödemeleri tutarı da yükselecek. Maaşın yüzde 4’ü, yüzde 5’i oranında ek ödemenin tutarı zamlı aylıklardan hesaplanacağı için yükselecek.

Tahminlerin tutması durumunda maaş kat sayısındaki artış temmuzda yüzde 7,5 oranında olursa, yeni sınır bin 224 lira 81 kuruştan, bin 316 lira 67 kuruşa çıkacak. Yani maaşı bin 316 liranın altında olan emekliler yüzde 5, üstünde olan emekliler ise yüzde 4 oranında ek ödeme alacak.

Örnek verecek olursak maaşı net bin lira olan bir emekli bin 50 lira alıyorken, temmuz zammı yüzde 6,5 olursa net maaşı bin 65 liraya, eline geçen para da bin 118 liraya çıkacak.

BUGÜNKÜ ZAM ORANI NE KADAR OLUR?

İlk 5 aylık enflasyon rakamlarının belirlenmesinin ardından emekliye ve memura yapılacak zam oranı az çok netleşti. Bugünkü TÜİK açıklamalarına göre 2019 Mayıs ayı enflasyon rakamlarına göre ilk 5 aydaki enflasyon yüzde 4,99 olarak belirlendi. Yani emekliler bugün zam alsa yüzde 4,99 olacak belirlenir. Ancak bu orana haziran ayı enflasyon oranı da eklenecek. Emekliye yapılacak ikinci zammı olan temmuz zammı da netleşmiş olacak.

2019 ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Emeklilere ve memurlara yapılacak temmuz zamları tam olarak TÜİK’in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından belirlenecek.