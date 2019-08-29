Memurun maaş oranı açıklandı gözler sendikalarda

Uzun süren pazarlık görüşmelerinden sonra Hakem Kurulu hükümetin verdiği zammı aynen onaylayarak memur ve memur emeklisinin zammına karar verdi.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ve Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, 5. Dönem Toplu Sözleşmesine dair, “Zam oranları konusunda sendikaların daha yüksek talepleri oldu. Hükümetin en son teklif ettiği 2020’de yüzde 4+4, 2021’de yüzde 3+3 nihai olarak kabul edildi. Maddelerin yaklaşık üçte ikisi oy birliğiyle, kalan kısmı ise genelde sendikalarımızın taleplerinin daha yüksek olması dolayısıyla oy çokluğuyla kabul edilmiş oldu.” dedi.

Hakem Kurulu'nun kararı ile gelecek yılın ilk yarısında en düşük memur maaşına 130 lira, ortalama memur maaşına ise yaklaşık 170 lira zam anlamına geliyor.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Tümer, 5. Dönem Toplu Sözleşmesine dair, “Bizim bu zammı kabul etmemiz mümkün değil. Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ve 2 milyonu aşkın memur emeklisi ile bunların aileleri de dahil 20 milyon insan hayal kırıklığına uğramıştır.” diyerek zam oranına tepki gösterdi.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, 5. Dönem Toplu Sözleşmesine dair, “Hakem Kurulu, zam teklifini bırakın yükselmeyi, bazı maddelerde hak kaybına bile neden oldu. Bu haliyle Kurul, beklentileri boşa çıkartmıştır.” diyor.