Merkez Bankası faizi ne yapacak?

Reuters’ın 20 kurumun katılımıyla yaptığı ankette katılımcıların tamamı faiz indirimi beklerken, beklentiler %12 ile %13 aralığında bulunuyor. Ağırlıklı olarak ise 100-150 baz puanlık faiz indirimi öngörülüyor. Katılımcıların sekizi 150 baz puan, altısı 100 baz puan, üçü 200 baz puan indirim beklerken, iki katılımcı 125 baz puan, bir katılımcı ise 175 baz puan indirim öngörüyor.

“İNDİRİM HIZI YAVAŞLAYACAKTIR”

QNB Finansbank Ekonomisti Deniz Çiçek, Kasım’da yıllık enflasyon baz etkisiyle yükselse de ana eğilimi gösteren göstergelerin istikrarlı seyreden döviz kuru, ılımlı gıda fiyatları ve çıktı açığı sayesinde son aylarda iyileştiğini söyleyerek, “Enflasyon, TCMB’nin Ekim Enflasyon Raporu’ndaki projeksiyonlarıyla uyumlu seyrediyor. Bu koşullarda faiz indiriminin süreceğini düşünüyoruz. Fakat önden yüklemeli faiz indirimleriyle, para politikasında gevşeme için var olan alan büyük ölçüde kullanıldığından bundan sonra indirim hızı yavaşlayacaktır” dedi ve şöyle devam etti:

“FAİZLER ÖLÇÜLÜ ADIMLARLA DAHA DA AŞAĞI ÇEKİLEBİLİR”

“Bu yüzden bu toplantıda 150 baz puan faiz indirimi bekliyoruz. Bundan sonraki toplantılardaki kararlar enflasyon görünümüne ve ülke risk primine bağlı olacaktır. Enflasyonun göstergelerindeki iyileşmenin sürmesi veya risk priminin gerilemesi durumunda, faizler ölçülü adımlarla daha da aşağı çekilebilir.”

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Kasım’da aylık bazda %0.7 artış beklentisinin altında %0.38 artarken, baz etkisinin terse dönmesiyle yıllık enflasyon da %10.56’ya yükseldi. Böylece Ekim’de ise %8.55 ile Aralık 2016’dan beri en düşük seviyeye gerileyen yıllık enflasyon tekrar çift haneye geldi ancak artış %11 olan beklentilerin altında kaldı. Enflasyonda beklentilerden iyi gerçekleşme TCMB’nin 12 Aralık’taki toplantısında yapacağı faiz indirimine yönelik beklentileri artırdı.

“ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ AYDA BEKLE- GÖR DURUŞU BEKLİYORUZ”

TCMB son enflasyon raporunda enflasyon tahminini bu yıl için 1.9 puan aşağı çekerek %12’ye düşürdü, 2020 için %8.2’de korundu. CEEMarketwatch Ekonomisti İrem Sağıroğlu, 12 Aralık’taki olası faiz indirimin ardından manşet enflasyonun görünümü nedeniyle 2020’nin ilk aylarında daha fazla indirim için oldukça sınırlı yerinin kaldığını söyleyerek, “ABD ile S-400 gerginliği ve Doğu Akdeniz’de doğal gaz konusundaki anlaşmazlıklardan kaynaklanan jeopolitik gelişmelere bağlı artan kur dalgalanması riski ve içeride AKP muhaliflerinin yeni parti kurma çalışmaları nedeniyle önümüzdeki birkaç ayda faiz politikasında bekle-gör duruşu bekliyoruz” dedi.

TCMB Başkanı Murat Uysal, Eylül sonunda yaptığı bir açıklamada, para politikasında oluşan hareket alanının önemli bir bölümünü Temmuz’da 425 baz puan, Eylül’de 325 baz puan olmak üzere önden yüklemeli kullandıklarını, gelinen noktada para politikası duruşunun enflasyondaki düşüş sürecini destekler nitelikte olduğunu söylemişti. Uysal devam edecek indirimlerin önceki indirimlere göre daha sınırlı olacağı sinyali de vermişti. Ancak TCMB enflasyondaki düşüş ve jeopolitik risklerin azalmasıyla TL’deki değer kazanımının ardından politika faizini Ekim’de 100 baz puan olan beklentilerin üzerinde 250 baz puan indirdi.

3 TOPLANTIDA 10 PUANLIK İNDİRİM

TCMB Uysal’ın başkanlığa geldiği Temmuz ayından bu yana gerçekleştirdiği üç toplantıda toplam 10 puanlık indirim gerçekleştirerek politika faizini %14’e düşürdü ve indirimlerin önemli bölümünün tamamlandığı sinyalini verdi. Banka ilerleyen dönemde faiz indirimlerine kapıyı kapatmadı ancak sonraki adımların veri odaklı ve daha sınırlı olabileceği sinyali de verdi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hem faizlerin hem de enflasyonun gelecek yıl tek haneye düşmesini beklediğini vurgulayarak TCMB’den daha fazla indirim çağrısını tekrarladı. Ancak bankacılar tek haneli faizin önümüzdeki yıl TL için bir risk olabileceği görüşünde.

TCMB açıklamalarında “makul reel faiz” seviyesine vurgu yapıyor. Yıllık enflasyonun geldiği seviye itibariyle mevcut durumda Türkiye’nin reel faizi %3.44 seviyesine gerilerken, benzer gelişmekte olan ülkelerde bu oran %2.88 civarında hesaplanıyor. TCMB PPK toplantısının sonuçları 12 Aralık’ta saat 14:00’da açıklanacak. (REUTERS)