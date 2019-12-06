Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar? İşte çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları…

31 Aralık 2019’da yapılacak Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira olarak belirlendi. Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak. İşte çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları…

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak. Tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet de 20 liradan satılacak. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, 29 Kasım'dan itibaren satışa çıktı.

Büyük ikramiye 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009’da 30 milyon lira, 2010’da 35 milyon lira, 2011’de 40 milyon lira, 2012’de 45 milyon lira, 2013 ve 2014’te 50 milyon lira, 2015’te 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Büyük ikramiye olarak 2016’da 60 milyon lira, 2017’de 61 milyon lira, geçen yıl ise 70 milyon lira verilmişti.