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Motorinde indirim pompa fiyatlarına yansımayacak

Bu gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına 15 kuruşluk indirim gelecek ancak ÖTV düzenlemesinden dolayı pompa fiyatlarından bir değişiklik olmayacak.

17:44 -
Haberler Ekonomi
Motorinde indirim pompa fiyatlarına yansımayacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 15 kuruş indirim yapılacağını açıkladı. Ancak açıklamada mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacağı bildirildi.

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Motorinin litresi İstanbul’da ortalama 6,47 liradan, Ankara’da 6,56 ve İzmir’de de 6,58 liradan satılıyor. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. İHA

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