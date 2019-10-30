Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), araç sahipleri için önemli konulardan biridir. Karayolları Trafik Kanunu’na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları otomobil ve motosikletin yanı sıra aynı zamanda Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler ve liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtları için de uygulanan Motorlu Taşıtlar Vergisi her yıl ödenmektedir. Bu motorlu taşıtların doğaya salmış oldukları emisyon oranına, aracın yaşı gibi farklı kriterlerde eklenerek Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen MTV hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar birçok konuda sorular sormaktadır. Bunların en yaygınlarından biri de “MTV nereye ödenir?” Bunun dışında yeni yıla girmemize az bir süre kalmışken 2020 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ne kadar olacağı da merak konusu. Siz de tüm bu soruların cevabını merak ediyorsanız, işte konuya ilişkin haberimizin detayları…

MTV NEREYE ÖDENİR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi için ödeme yapacak olan vatandaşlar;

-Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını veya şubeleri kullanarak ödeme yapabilir. Anlaşmalı bankaların ayrıntılı listesini buraya tıklayarak bulabilirsiniz.

-MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

–gib.gov.tr 'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne giriş yaparak kredi kartı ödeme yapabilirsiniz.

-GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak ödeme yapabilirler.

2020'DE MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE KADAR OLACAK?

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanmış olan 2020 yılı bütçesi Meclis'e sunuldu. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın yaptığı açıklamaya göre, Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) öngörülen yüzde 5'lik büyümeye paralel olarak vergi gelirlerinde de artış bekleniyor. Buna göre de eklenilen artışta MTV’ye yansıma yüzde 22,5 olarak öngörülüyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi için tahmin edilen yüzde 22,5'luk artış 1.4 litre ile 1.6 litre arasında motora sahip, 01.01.2018 tarihinden sonra trafiğe tescili yapılmış, araç değeri de 81 bin 100 TL olan araçlar için 1799 TL'den 2203 TL'ye çıkıyor. Bu artış motor hacmi 1.8 litre ile 2.0 litre arasında olan, trafiğe tescili 01.01.2018 tarihinden sonra yapılmış ve araç değeri 115 bin 900 TL ve üzeri olan araçlar için 5003 TL'den 6128 TL'ye çıkacak.