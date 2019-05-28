Muratoğlu: Olta balıkçılığı, astroloji ve botanik bilimi ile ilgilenmiyorum

Kamu Bankaları son dönemlerde yazdıkları “görev zararları” ile gündemde. Şimdi de kendilerine sağlanan 30 milyar liralık krediyi dağıtacaklar. Paranın kaynağı belli olmasa da krediyi dağıtacak kurullarda değişiklik yapılması ister istemez insanın yüreğine su serpiyor.

Yapılan atamalarda üç isim öne çıkıyor.

Genç yetenek Abdülkadir Aksu 1944 doğumlu. Bugüne kadar ekonomi ve finans ile ilgisi benim olta balıkçılığı ile ilgim seviyesinde…

Mevlüt Uysal, kimsenin adını dahi öğrenmediği, atanmış eski İstanbul Belediye Başkanı… ; “Bizim şu anda birinci önceliğimiz metro… Metroda da birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak inşallah” demişti. Umarım kredileri dağıtırken de aynı üslubu sergilemez kendisi… Geçmişine bakarsak onun da ekonomi ve finans ile ilgisi benim astrolojiye ilgim seviyesinde…

Faruk Çelik'i Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan hatırlıyoruz. Kendisi Türkiye'yi, dünyanın en çok et ithal eden ikinci ülkesi payesini kazandırmıştı bu topraklara… Benzer başarıyı tekrarlarsa kamu bankasında… Yandı gülüm keten helva… Ekonomi ve finans ile ilgisi benim botanik bilimi ile ilgim seviyesinde…

Üç başarılı yetkilinin de ortak yönü AKP'de yöneticilik yapmaları. Bu arada benim ne olta balıkçılığı, ne astroloji ne de botanik bilimine hiç ilgim olmadı.