Nusret, Park Hyatt Maçka’yı satın alıyor

Rekabet Kurulunca, Doğuş Holding AŞ’nin kontrolündeki Arena Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri’nin tüm paylarının Nusret Turizm Yatırım AŞ tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

50 BİN TL’LİK ŞİRKETE 50 MİLYON EUROLUK SATIŞ

Doğuş ve Singapurlu Temasek’in Dream markası altında Nusr-Et lokantalarını işleten Nusret Gökçe turizm işine giriyor. Gökçe yaklaşık 50 milyon euro (310 milyon TL) ödeyerek İstanbul Maçka’da bulunan Park Hyatt oteli satın aldı. Gökçe’nin yeni kurduğu şirket şubat ayında 50 bin lira sermaye ile kuruldu.

Nusret Gökçe’nin satın aldığı Arena Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri, Doğuş Grubu’na ait. Bu firma çatısı altında D Otel Göcek ve Reina gibi işletmeler de bulunuyor fakat satış işlemi tamamen sona ermeden önce bu işletmeler Arena Turizm’in bünyesinden ayrılacak. Yani Nusret Gökçe sadece Park Hyatt Oteli satın almış oldu.

” SATIŞ İŞLEMİ 10 GÜN İÇİNDE GERÇEKLEŞECEK”

Nusret Turizm Yatırım AŞ’nin Operasyon Sorumlusu Ahmet Kılıç sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada turizm şirketinin bir ay önce kurulduğunu söyleyerek Hyatt otelin binasının satın alma işleminden önce Nusret Gökçe tarafından çok beğenildiğini söyledi. Kılıç, “Nusret Bey artık otelciliğe giriş yaptı. Otelin satın alınması için Doğuş Grubu ile 50 milyon euroya anlaşıldı. Satış işlemi 10 gün içerisinde gerçekleşecek” diye konuştu.