Öğle yemeğinde kim karnını kaç paraya doyuruyor?

KEMAL ATLAN / İSMAİL AKIN / İSMAİL AKDUMAN / MÜSLÜM EVCİ/UĞUR ENÇ

Gıda fiyatları arttıkça haliyle restoranlar da bu durumu müşterilerine yansıtıyor. Yurdun dört bir yanında öğle yemeği molası verildiğinde işçinin, beyaz yakalının ve öğrencinin aklına yapacağı masraf geliyor. Pahalanan gıda fiyatları yüzünden yemek kartlarındaki bakiyeler yetmiyor.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de herkes bütçesine göre lokanta tercih ediyor. Öğrenci kenti olan Eskişehir'de öğrenciler ve işçiler öğlen yemeklerini aperatif yemeklerle geçirmeyi tercih ediyor.

ÖĞLEN YEMEĞİ 15-45 LİRA ARASI

Öğlen yemeğinde çorba, tavuk etli yemek ve pilav yemek isteyenler en az 15 lira ödemek durumunda. 3'üncü sınıf lokantalarda tavuk etleri 8 lira, çorba ve pilav-makarnanın ücreti ise 3,5 lira. 3'üncü sınıf lokantada tavuk etli yemek, çorba ve pilav yiyenlerin toplam 15 lira ödemesi gerekiyor.

1'inci sınıf lokantalarda ise fiyatlar 3 katına çıkıyor. Tavuk etli yemeklerin porsiyonu 25 lira, çorba, pilav-makarnanın porsiyonu ise 10 lira. 1'inci sınıf lokantada çorba, tavuk etli yemek ve pilav yemek isteyenlerin ise 45 lira ödemesi gerekiyor.

APERATİF TERCİH EDİLİYOR

Fiyatların yüksek olması nedeniyle işçiler öğlen yemeklerini ekmek arası aperatiflerle geçiriyor. İşveren tarafından kendilerine verilen öğlen yemek ücretinin yetersiz olduğunu belirten işçiler, öğlen yemeklerinde ya 1,5 liraya simit yemeyi yada 7 liraya ekmek arası tavuk veya tost yemeyi tercih ediyorlar.

BAZI GÜNLER KÖFTE DE YEDİĞİM OLUYOR

İşçi Rasim Olcay, işveren tarafından kendisine 12,5 lira öğlen yemeği ücreti ödendiğini belirterek, “öğlen yemeğinde 7 liraya ya tost yemeği ya da simit yemeği tercih ediyorum. Bazı günler üzerine 1,5 lira ilave ederek porsiyonu 14 lira olan köfte de yediğim oluyor” dedi.

ANTALYA

Tekstil işçisi Ahmet Ziya Ülker (36) patronun öğle yemeği için kendilerine ücret ödemediğini söylerken. “Öğlen yemeğinde, zeytin peynir, karpuz gibi şeyler alıp birlikte yiyoruz. Dışarıdan yemeye kalksan en az 25 liraya mal oluyor. Durumumuz malum” diyor.

Antalya’da yemek kartı uygulaması beyaz yakalılar dışında yaygın değil. Esnaf lokantasında çorba 10, tavuk sote 13, pilav ise 5 TL’den satılıyor.

SAMSUN

Samsun’da işçi Samet Güdeloğlu (31) her zaman öğlenleri üç çeşit yemek yiyemediklerini çorba, pilav ve tavuk yemeğinden oluşan menünün 24 TL olduğunu söyledi. Güdeloğlu, “Her zaman 3 çeşit yemek yiyemiyoruz. Ama pilav yemeğin ayrılmaz bir parçası. 3 çeşit yemek yendiğim zaman bu beni doyuruyor. Ama genelde daha ucuz yemekleri tercih ediyorum” diye konuştu.

KONYA

Konya’da inşaat işçisi olan Serhat Ekinci, ayda 15-20 gün çalışacak iş bulabildiğini söylüyor. Günlük yevmiyesinin 80-100 TL arasında değiştiğini söyleyen Ekinci günlük yevmiyenin 20 TL’sinin kahvaltı ve yemeğe gittiğini söyleyerek inşaat sektörünün sıkıntılarını ciddi şekilde hissettiklerini anlatıyor.

Ekinci, “Ayda 15 ya da 20 gün çalışıyor ya da çalışamıyoruz. Son zamanlarda yapılan zamlardan dolayı öğle yemeği ve kahvaltı harcamamız 20 lirayı buluyor. Aldığımız maaş zaten 80-100 lira arasında değişiyor. Konya’da 3-4 ay zaten çalışamıyoruz. Devletin içinde bulunduğu sıkıntıyı biz inşaatçılar daha çok görebiliyoruz” diyor.

KOCAELİ

Kocaeli’de bir firmada beyaz yakalı olarak çalışan Ali Karaman günde 17.5 TL’yi öğle yemeği ücreti ödediğini ve firmanın kendisine ödediği paranın yeterli olduğunu söyledi. Asgari ücretin biraz üstünde maaş aldığını anlatan Karaman, “Bir iki yerle anlaştık. Günlük 10 liraya bir adet gözleme bir adet de ayran alıyoruz. Bazı günler de kent genelinde yer alan tabildotçularda yemek yiyoruz” diyor.

FABRİKADA YİYORUM

İbrahim Tekgül çalıştığı fabrikada öğlenleri yemek yediklerini söylerken, “Kocaeli'de işçi olarak çalışıyorum. Asgari ücret alıyorum. Biz öğle yemeklerimizi fabrikamızın yemekhanesinde yiyoruz. 3 çeşit yemek yiyoruz her öğlen. Fabrikada yemenin de dışarı da yemenin de kendine göre iyi yanları var. Yemek parası aldığınızda öğle yemeğinde tasarruf yaparak ay sonunda elinize para kalmasını sağlayabilirsiniz. Ancak sağlıklı beslenemeyebilirsiniz. Fabrikada ise gerekli olan besini alıyoruz” diyor.

‘ÜÇ ÇEŞİT YEMEK 11 TL’DEN UCUZ OLAMAZ’

Kocaeli’de Catering firması iştelen Nuray Küçükkaya ise üç çeşit yemeğin 11 TL’den ucuza mal edilemeyeceğini ifade ediyor.

Küçükkaya, “Biz fabrikalara 4 çeşit yemek gönderiyoruz. Yetişkin bir bireyin öğle yemeğinde 1.000-1.500 kalori alması gerekiyor. Mercimek çorbasında 300 kalori, ciğer tavada 636 kalori, pilavda 453 kalori var. Biz her öğünü fabrikalarda buna göre hazırlıyoruz. Fabrikalara ödeme şartlarına göre fiyatlandırma yapıyoruz. Şunu söyleyebilirim bırakın 4'ü 3 çeşit yemek 11 liradan ucuza olamaz. Biz fabrikalara toptan fiyatlandırma yapıyoruz. Kendi dükkanımızda ise 3 çeşit yemeği 15 liradan satıyoruz. Esnaf arkadaşlarımızdan ve düzenli müşterilerimizden ise 13 lira talep ediyoruz. Gıda, hileye en açık alan. Sırf ucuz yemek için sağlığınızı tehlikeye atmayın” ifadesini kullanıyor.