Öğretim üyesi alımı ilanı! Beykent Üniversitesi 21 öğretim üyesi alacak…

Beykent Üniversitesi rektörtlüğü tarafından Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr’de yayımlanan ilana göre 21 öğretim üyesi alınacak. Farklı alanlardan yapılacak alımların koşulları ve detaylarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLANI

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI ŞARTLARI

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve

çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.