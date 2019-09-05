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Olumlu veriler petrol fiyatlarını tekrar tırmandırdı!

Geçtiğimiz hafta petrol fiyatları küresel ticaret savaşlarının da etkisiyle 60 doların üstüne çıkmıştı. Daha sonra kademeli olarak 58.26 dolara kadar gerilemişti. Şimdi ise Çin ve Avrupa´dan gelen güçlü ekonomik verilerin etkisiyle petrol fiyatları yüzde 3.0´ün üzerinde tekrar yükseldi.

08:37 -
Haberler Ekonomi
Olumlu veriler petrol fiyatlarını tekrar tırmandırdı!

Küresel ticaret verileri ve yaşanan gelişmeler petrol fiyatları yakından etkiliyor. Geçen hafta küresel ticaret savaşlarının da etkisiyle petrol fiyatları 60 doların üstüne çıkmış daha sonra kademeli olarak 58 dolarlara kadar gerilemişti. Şimdi ise Çin´den ve Euro Bölgesi´nden gelen güçlü hizmet sektörü verileri, Çin´in ekonomik durumunun iyileştiğine işaret ederken, Euro Bölgesi verileri beklentileri aştı ve petrol fiyatları tekrar 60 doların üzerine çıktı.

Gelişmeler etkisiyle, Kasım ayı teslimatları için, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 3’ün üzerinde artışla 60.73 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 3.23 artışla 56.27 dolardan işlem görüyor.

DHA

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