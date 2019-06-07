OPEC üretim kısıntısını uzatmak konusunda anlaşmaya yakın

OPEC ülkeleri ve Rusya başta olmak üzere OPEC üyesi olmayan ülkeler 1 Ocak’tan itibaren altı ay süreyle petrol üretimini 1.2 milyon varil azaltmak üzere Aralık ayında anlaşmışlardı. Üretici ülkeler süresi bu ay sonunda dolacak olan üretim kısıntısını uzatıp uzatmama kararını vermek üzere önümüzdeki haftalarda toplanacaklar.

Falih, St Petersburg’daki ekonomi forumunda, “OPEC tarafında kısıntının uzatılması konusunda neredeyse anlaşma sağlandı. Soru OPEC üyesi olmayanlarla nasıl bir ayarlama yapılacağı” dedi.

“Umuyorum ki kolay bir karar olacak ve hepimiz uzatacağız. Ancak bu mümkün olmazsa (Suudi Arabistan) krallığı olarak pozisyonumuz esnek olacak.”

Falih, petrol üretiminin daha da azaltılmasına lüzum görmediğini söyledi.

Suudi bakan daha önce petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisini telafi etmek için üretim artırma yarışına girmek istemediğini belirtmiş, petrol fiyatlarının çöktüğü 2014-2015 yıllarındaki duruma geri dönülmesinin kabul edilemez olacağını ifade etmişti.

Falih, petrol piyasasında tam dengenin henüz sağlanmadığını ve fiyatlardaki oynaklığın OPEC’in kontrolü dışındaki unsurlardan kaynaklandığını belirtti.

REUTERS