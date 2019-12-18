PeP Visa kart yurt dışı harcamalarında döviz maliyetini düşürecek

PeP ve Visa iş birliği kapsamında, PeP Visa Kartı sahipleri, dünyanın dört bir yanında ve internette yaptıkları harcamaları avantajlı döviz kurları ile gerçekleştirecek, yurt dışında ATM'leri komisyonsuz kullanarak seyahatlerinde ekonomik fayda sağlayacaklar.

BİREYSEL HARCAMALAR KUR FARKINDAN ZARAR GÖRMÜYOR

PeP kartın tanıtıldığı basın toplantısında konuşan Paladyum Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Artun Kumrulu, “Visa logolu PeP kart ve buna bağlı para transferi ve yurt dışı işlemlerinde, hem ticari hem bireysel harcamaların kur farkından zarar görmeden gerçekleştirilmesini sağlıyoruz.

PeP üyeleri böylelikle Türkiye'nin yanı sıra yurt dışı işlemlerinde de avantajlı hizmetlerle buluşacak. Hedef kitlemiz; yurt dışına ticari veya turistik amaçlı seyahat edenler, yurt dışında yaşayanlar, eğitim için yurt dışına giden öğrenciler ve yurt dışından ödeme alan kişi ve şirketler. Visa logolu yeni PeP kartlar ile tüm bu segmentlere para transferi, ödeme alma gibi işlemlerde yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da avantajlı döviz kurları ve 7/24 hızlı işlem olanağı sunuyoruz. Örneğin, İngiltere'ye hafta içi, hafta sonu demeden para transferi yapıyor ve bunu sadece 5 dakikada gerçekleştiriyoruz” dedi.

Türkiye'de PeP ile 500 bin bireysel ve KOBİ kart müşterisine ulaştıklarını belirten Kumrulu, hem bireylerin hem de KOBİ'lerin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ürünleri sahaya sürmeye devam edeceklerini söyledi.

“KOLAY İŞLEM YAPMA İMKANI SAĞLAYACAK”

Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, “Bugün tüm dünyada fintech'ler, yenilikçi ve teknoloji odaklı iş modelleri sayesinde, ödeme sektöründe hayatı kolaylaştıran ve özel ihtiyaçlara cevap veren yeni ürün ve hizmetler sunuyor. PeP'in ortaya koyduğu yaratıcı ve tüketici dostu fikir, özellikle yurt dışı alışverişleri için dijital bir ortamda, basit ve şeffaf bir hizmet beklentisi olan tüketicilerin ihtiyacına karşılık veriyor.

İşbirliğimiz sayesinde PeP kart sahipleri, PeP'in sağladığı faydaları Visa'nın 200 ülkede 54 milyon işyeri ve 2,7 milyon ATM'yi kapsayan ağı ile dünyanın dört bir yanında kullanarak kolayca işlem yapma imkanına sahip olacak. İleri teknolojiyi gündelik yaşama entegre etme ve uluslararası ödemelerde tüketicilere pürüzsüz bir ödeme deneyimi sağlama vizyonumuzla birebir örtüşen bu çözümün bir parçası olmaktan ötürü mutluyuz” dedi.