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Polis maaşları temmuz zammı ile ne kadar oldu? İşte yeni polis maaşı…

Polis memurlarının zammı 2019 Haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte belli oldu. 2019 yılının ikinci zammı TÜİK tarafından Haziran enflasyon oranının belli olmasıyla sonra yapılmış oldu. Polise temmuz ayında yüzde 1.01 enflasyon farkı verilecek. Polis memuru maaşı ne kadar oldu?

13:11 -
Haberler Ekonomi
Polis maaşları temmuz zammı ile ne kadar oldu? İşte yeni polis maaşı…

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından polis maaş zammı belli oldu. TÜİK 6 aylık enflasyonu yüzde 5.01 olarak açıkladı. Toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için, temmuzda yüzde 5 zam verilmesi bekleniyor. Zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da almaya başlayacaklar.

POLİS MAAŞI NE KADAR?

Polis maaşları zam sonrası değişti. Buna göre yılın ilk 6 ayında 5 bin 375 lira maaş kazanan polis maaşı 5 bin 698 liraya yükseldi. Emekli polis memuru maaşı ise 3 bin 26 liradan, 3 bin 208 liraya yükseliş gösterdi.

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