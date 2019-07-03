Polis maaşları temmuz zammı ile ne kadar oldu? İşte yeni polis maaşı…

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından polis maaş zammı belli oldu. TÜİK 6 aylık enflasyonu yüzde 5.01 olarak açıkladı. Toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için, temmuzda yüzde 5 zam verilmesi bekleniyor. Zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da almaya başlayacaklar.

POLİS MAAŞI NE KADAR?

Polis maaşları zam sonrası değişti. Buna göre yılın ilk 6 ayında 5 bin 375 lira maaş kazanan polis maaşı 5 bin 698 liraya yükseldi. Emekli polis memuru maaşı ise 3 bin 26 liradan, 3 bin 208 liraya yükseliş gösterdi.