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Sağlık harcamaları istatistikleri açıklandı! 7 yılın zirvesinde

TÜİK sağlık harcamaları istatistiklerini açıkladı. Sağlık harcamaları, 2018 yılında %17,5 oranında artarak 165 milyar 234 milyon TL'ye ulaştı. Cari sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2017 yılında %93,1 iken, 2018 yılında %93,8 oldu. Ayrıca kişi başı sağlık harcaması 2012 yılından bu yana en fazla artışı 2018 yılında kaydetti. Bu artışın yaşanmasındaki en önemli sebep ise dolar kuru... Çünkü Türkiye'deki sağlık sektörü piyasası dolar kuruna bağlı olarak artıp veya azalıyor.

12:01 -
Haberler Ekonomi
Sağlık harcamaları istatistikleri açıklandı! 7 yılın zirvesinde

Toplam sağlık harcamasının GSYH’ye oranı, 2018 yılında %4,4 oldu. Genel devlet sağlık harcamasının GSYH’ye oranı ise, %3,4 olarak gerçekleşti.

SAĞLIK HARCAMALARININ YÜZDE 77.5’İ GENEL DEVLET BÜTÇESİNDEN KARŞILANDI

Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2017 yılında %78 iken, 2018 yılında %77,5 olarak gerçekleşti.

Hanehalkları tarafından tedavi, ilaç vb. amaçlı yapılan cepten sağlık harcamaları, 2018 yılında %19,4 artarak 28 milyar 655 milyon TL oldu. Hanehalkları tarafından cepten yapılan sağlık harcamalarının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2018 yılında %17,3 olarak gerçekleşti.

KİŞİ BAŞI SAĞLIK HARCAMASI 2030 TL OLDU

Kişi başı sağlık harcaması, 2017 yılında 1 751 TL iken, 2018 yılında %15,9 artarak 2 030 TL’ye yükseldi. Kişi başı sağlık harcaması ABD Doları ($) bazında değerlendirildiğinde ise, 2017 yılında 480 $ iken, 2018 yılında 430 $ olarak hesaplandı.

ABD Dolar dolar kuru Sağlık Türkiye
Son güncelleme: 12:20 12.11.2019
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