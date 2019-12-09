Sanovel İlaç’a ortak geliyor

Sanovel İlaç, Aset İlaç ve Adilna İlaç şirketlerinin ortak kontrolünün Yamma Investments, Ahmet Toksöz ve Zafer Toksöz tarafından devralınmasına ilişkin Rekabet Kurumu’na (RK) başvuruda bulunuldu.

Başvuru, RK’nın internet sitesinde yer aldı.

Reuters’ta Kasım ayında çıkan bir haberde ilaç, gıda, enerji gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren Toksöz Grup’un, ilaç şirketi Sanovel’in azınlık hisselerini aralarında York Capital, Metric Capital ve Morgan Stanley’nin de bulunduğu fonlara satışı için görüşmeler yürüttüğü haberi yer almıştı.

Rekabet Kurumu başvurusunun ardından, konuya yakın bir kaynak daha önce ilgilenen York Capital’ın son anlaşmada yer almadığını belirtirken; bir diğer kaynak da Yamma Investment’ın bir SPV (özel amaçlı şirket) olduğunu belirterek, “Bunun içinde Metric Capital, Morgan Stanley ve bir grup yerli Türk yatırımcı bulunuyor” dedi. (REUTERS)