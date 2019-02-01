Şemsi Bayraktar sebze-meyve fiyatlarına isyan etti

Mevsimi olmasına rağmen, Ocak ayında, mandalina, portakal gibi ürünlerde üreticiden markete fiyat farkının 5-6 kata ulaştığını vurgulayan Bayraktar, ‘'Fark mandalinada 5,8, portakalda 5,1, yeşil mercimek ve sütte 3,8, kuru kayısıda 3,6 kata yükseltir'' dedi ve Ankara'da yaptığı açıklamada şunları söyledi:

80 KURUŞA MANDALİNA

Ocak ayı sonunda üreticide kilosu 80 kuruş olan mandalina markette 4 lira 61 kuruşa, 75 kuruş olan portakal ise 3 lira 81 kuruşa satılmaktadır. 2 lira 40 kuruş olan yeşil mercimek 9 lira 8 kuruşa, 1 lira 52 kuruş olan süt 5 lira 70 kuruşa, 10 lira olan kuru kayısı 36 lira 48 kuruşa satışa sunulmaktadır. 2 lira 11 kuruş olan kırmızı mercimek 7 lira 50 kuruşa satılmaktadır.

BU DÜZEN DEĞİŞMELİ

Bu durumun sürdürebilir olmadığını söyleyen Bayraktar, “Bu makas daraltılmalı, üretici istikrarlı gelir elde etmeli, tüketici de makul fiyatlarla tüketebilmelidir. Bu düzen değişmelidir. Mevcut durum üreticiye de tüketiciye zarar vermektedir. Üreticimizin maliyetlerini azaltamadığımız, üretici-market makasını daraltamadığımız takdirde gıda fiyatlarında ucuzluk hayaldir” ifadelerini kullandı.

OCAK AYI ZOR GEÇTİ

Üreticiden tüketiciye, halkımızın tamamını yakından ilgilendiren gıda fiyatlarındaki değişimleri takip ettiğini belirten Bayraktar, “Üreticilerimiz açısından Ocak ayı oldukça zor bir ay oldu. Kış koşulları ile mücadele etmek zorunda kalan üreticilerimiz, tabii afetlerden de büyük oranda etkilendi. Hatay, Adana, Mersin, Antalya, Muğla, İzmir, Manisa gibi illerimizde ve en son Aydın'da gerçekleşen aşırı yağışlar, tarım alanlarını su altında bıraktı. Özellikle Adana'da açılan baraj kapakları nedeniyle meyve bulunan başta portakal, mandalina bahçeleri olmak üzere bahçeler, seralar ve ekili alanlar su altında kaldı. Hem Akdeniz hem Ege bölgelerimizde gerçekleşen aşırı yağış, narenciye bahçelerinde hasadı yapılmamış ürüne, tarlada ekili olan veya hasadı yaklaşmış kışlık sebze ürünlerine zarar verdi.” dedi ve ekledi:

FİYATLAR ÜRÜNE YANSIDI

Afetler nedeniyle ürün kayıplarının yaşanması sonucunda arzda meydana gelen daralma haliyle ürün fiyatlarına yansıdı. Üretici borçlarını nasıl ödeyeceğini, yaralarını nasıl saracağını kara kara düşünmektedir. Piyasaya sunulan üründeki azalma nedeniyle arz talep dengesi bozuldu. Yaşanan sıkıntılar üreticimizin maliyetlerini artırıyor. Bunun yanı sıra girdi maliyetleri de üreticilerimizi zorluyor. Pazarlama kanallarını rehabilite etmek, planlama yapmak zorundayız.

NEDEN ARTIYOR?

Tarladan markete fiyatlar neden bu kadar fazla artıyor? En önemli sebep üreticimizdeki ekonomik örgütlenmenin arzu edilen noktada olmamasıdır. Üretici kooperatif ve birlikleri sayı olarak fazla olsalar da idari ve mali açıdan güçlü ve fonksiyonel değil. Bu yüzden de piyasada aktif rol alamıyorlar. Bu dönüşümü sağlayamazsak, üreticilerimizin de tüketicilerimizin de fiyat dalgalanmalarına dayanması mümkün olmaz