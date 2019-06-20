SGK prim sorgulama nasıl yapılır?

Sigortalı çalışanların özellikle de emekliliğine az bir süre kalan sigortalı çalışanların merak ettiği prim günleri, emekli olabilmeleri için en önemli şartlardan biri. Bu nedenle “SGK emekli prim sorgulama nasıl yapılır?” sorusu oldukça sık aranıyor. Biz de bu sorunun cevabını rahatlıkla bulabilmeniz için takip etmeniz gereken adımları sırasıyla yazdık. Hazırladığımız haberi dikkatle okursanız siz de prim günlerinizi sorgulayabilir, emekli olabilmeniz için herhangi bir aksilik çıkmaması için önceden önlem alabilirsiniz. İşte detaylar….

SGK PRİM SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Emekli olabilmek için en önemli koşullardan biri olan prim günü nasıl sorgulanır? İşte e-devlet Kapısı üzerinden yapabileceğiniz prim günü sorgulama için gerekli adımlar…

E-devlet'teki Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait olan sayfasına gidebilmek için https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kurumu linkine tıklayın.

Ardından, eğer kimlik doğrulama yapmadıysanız bir uyarı göreceksiniz.

Uyarının altında yazan kimliğimi şimdi doğrula butonuna basarak, e-devlette kimlik doğrulama sayfasına yönlendirileceksiniz.

Bu sayfada ihtiyaç duyacağınız bilgiler TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi.

Eğer e-devlet şifreniz yok ise size en yakın PTT şubesinden alabilirsiniz.

Gerekli bilgileri doldurup giriş yaptıktan sonra otomatik olarak tekrar Sosyal Güvenlik (SGK) sayfasına yönlendirileceksiniz.

Daha sonra burada hangi SGK kolundan sigortalıysanız (4A, 4B ya da 4C) onun hizmet dökümünü göreceksiniz.

Hizmet dökümünde başlangıçtan bu zaman kadarki primleri görebilirsiniz.

NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM?

E-devlet Kapısı'nda yine Sosyal Güvenlik Kurumu sayfasından yapacağınız sorgulama ile ne zaman emekli olacağınızı net bir şekilde görebilirsiniz.Bunun için;

https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ linkine tıklayın.

Açılan sayfada kimlik bilgilerinizden bazılarını ve sigorta bilgilerinizi isteyecektir.

Gerekli bilgileri eksiksiz ve kesin sonuçlara göre girerseniz ne zaman emekli olacağınızı rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

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