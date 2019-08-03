Sigaraya zam geldi! En pahalı sigara ne kadar oldu?

Temmuz ayında gelen ÖTV zammında sonra sigara fiyatlarına bir zam daha geldi.
Vatandaşlar sosyal medyada zamma tepki gösterirken Türkiye’de sigara satan iki büyük gruptan birinin sigara fiyatları 3 TL zam geldi.
Söz konusu grup zammı bugünden itibaren fiyatlarına yansıttı.
Böylece grubun sattığı bir sigara 3 TL zamla 13 TL’den 16 TL’ye çıktı.
Grubun sattığı en pahalı sigara ise 15 TL’den 18 TL’ye yükseldi.
Türkiye’de satış yapan bir başka grubun da 1 Eylül’den itibaren sigaraya zam yapacağı ifade ediliyor.
Tiryakiler sosyal medyada sigara zammına büyük tepki gösterdi.