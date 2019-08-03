Sigaraya zam geldi! En pahalı sigara ne kadar oldu?

Türkiye'de sigara satan iki büyük gruptan birinin sigaralarına bugünden itibaren 3 TL zam geldi. Grubun sattığı en pahalı sigara 18 TL'ye çıktı. Et ve Süt Kurumu'nda bir kilogram kıymanın fiyatı 32 TL. İki paket sigara 36 TL oldu.