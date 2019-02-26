Son dakika… Bilgisayarda taksit sayısı arttı

14 Ocak tarihinde Ziraat Bankası 60 aya kadar 1.20 faizle vatandaşın kredi kartı borcunu yapılandıracağını duyurmuştu.

Tüketici kredilerinde yapılandırma süresi 11 Şubat’tarihinde 60 aya çıkarılmıştı.

İhtiyaç kredilerinde vade sayısı 22 Şubat tarihinde 36 aydan 60 aya çıkarılmıştı.

Bugün ise seçim öncesi hükümetten yeni bir adım geldi. Ve kredi kartı harcamalarında taksit sınırı esnetildi. Tablet harici bilgisayarlarda taksit sayısı 6’dan 12’ye çıkarıldı.

Seyahat harcamalarında taksit sınırı 9’dan 12’ye kurumsal kredi kartlarında taksit sayısı da 9’dan 12’ye yükseltildi.

‘İNSANLAR BİR ŞEY ALIRKEN DİKKATLİ DAVRANIYOR’

GCM Yatırım Ekonomisti Enver Erkan hükümetin ekonomiyi canlandırmak için tedbirler aldığını söylüyor. Erkan sozcu.com.tr'ye yaptığı değerlendirmesinde, “Özellikle kur etkisinden dolayı bu teknolojik ürünlerde yukarı doğru fiyatlar var. Şu an burada özellikle talebi artırabilmek için taksit sayısını artırmak gerekli bir adımdı. Dolayısıyla talep tarafına yansıması olabilir” diyor.

Teknolojik cihaz satışlarında düşüş olduğunu anlatan Erkan, “İnsanların alım gücü azaldı. İleride kredi büyümesinin baskılanacağı ve ekonomik büyümeyi iç talepteki zayıflama beklentisi ile bu adımlar atılıyor” diyor.

İnsanların bir şey satın alırken dikkatli davrandığını anlatan Erkan, “İnsanlar bir şey almıyor. Normalleşme dönemine kadar sektöre destek olabilmek için hükümet böyle bir adım atıyor” diye konuştu.