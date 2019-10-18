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Son dakika: Booking.com’da teminat kararı

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği TÜRSAB vergi ödemediği ve haksız rekabet yarattığı gerekçesiyle booking.com hakkında açtığı davada karar çıktı. Mahkeme, haksız rekabet oluştuğu gerekçesiyle davayı kabul etti. Booking.com ile ilgili haksız rekabete neden olan eylemlerin giderilerek 500 bin TL teminat yatırması karşılığında ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına karar verdi. Teminat yatırılması durumunda booking.com'a erişilebilecek.

Ümit TÜRK
11:04 -
Haberler Ekonomi
Son dakika: Booking.com’da teminat kararı

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mahkeme son dakika Türkiye
Son güncelleme: 11:05 18.10.2019
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