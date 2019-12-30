Son dakika… Doğa Koleji İTÜ Vakfı’na satıldı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Doğa Koleji'nin borçlarının yapılandırılması ve kolejin tamamen İTÜ'ye geçmesi konularındaki görüşmelerin uzlaşmayla sonuçlandığını açıkladı.

İTÜ açıklamasında, Türkiye'de yaşanan büyük dönüşümün bir parçası olan üniversitenin, Doğa Koleji'ni bünyesine alma kararı verdiği belirtildi.

Açıklamada, “Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca'nın yönettiği süreç, Doğa Koleji'nin borçlarının yapılandırılması ve Doğa Koleji'nin tamamen İTÜ'ye geçmesi konularında uzlaşma ile sonuçlanmıştır.” denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Son derece nitelikli öğrenciler yetiştirmiş ve modern eğitim altyapısına sahip Doğa Koleji'ni eğitim alanında bir yatırım fırsatı olarak değerlendiren kurumumuz, kolej bünyesindeki öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin sorunlarına çözüm sunmuş olmaktan da büyük mutluluk duymaktadır. Doğa Koleji, İTÜ ailesinin gücü ve deneyimiyle geleceğimizin teminatı yavrularımızın yetişmesinde her zamankinden daha fazla sorumluluk üstlenecektir.

Açıklamada, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank ve Garanti Bankası’nın katkılarıyla gerçekleşen borç yapılandırması ve devrin gerçekleşeceği yapının en kısa zamanda kamuoyuyla paylaşılacağı duyrulurken, “Doğa Koleji'nin üniversitemiz bünyesine katılımının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

İTÜ VAKFI HAKKINDA

İTÜ Vakfı 4 Nisan 1984 tarihinde kuruldu. Vakıf Kasım 1986’da vergi muafiyeti kazandı. Vakfın internet sitesinde yer alan bilgilere göre İTÜ Vakfı her yıl 500 öğrenciye karşılıksız burs veriyor. İTÜ Vakfı'nın Başkanı aynı zamanda okulun rektörü olan Mehmet Karaca. İTÜ Vakfı 2018 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'ne 12 milyon TL katkıda bulunmuştu.

45 BİN ÖĞRENCİ 6 BİN ÖĞRETMEN

Genel merkeze bağlı Doğa Koleji'nde şu an 45 bin öğrenci eğitim görüyor. İstanbul başta olmak üzere 15 ildeki 214 şubede mali sıkıntılar var. (AA-sozcu.com.tr)