Doğa Koleji’nin kime ne kadar borcu var?

Satışı yılan hikayesine dönen Doğa Koleji'nin sahibi Saçaklıoğlu ailesi ile İTÜ Vakfı arasında devam eden görüşmeler henüz sonuçlanmadı.

12 gün önce başlayan müzakerelerin sonucunu merakla bekleyen on binlerce ailenin gözü kulağı İTÜ Vakfı'ndan gelecek açıklamada…

Sürecin başından bu yana sessizliğini koruyan Metal Yapı Konut'un da sahibi olan Saçaklıoğlu ailesinin 2016 yılında satın aldığı Doğa Koleji'ni üç yılın sonunda getirdiği durum da netleşti.

SÖZCÜ, Doğa Koleji'nin içinde bulunduğu mali durumu ortaya koyan rakamlara ulaştı.

Buna göre kurumun, toplam borcu 1 milyar 139 milyon 574 bin lira.

Banka ve diğer finans kurumlarına 422 milyon 877 bin lira, tedarikçilerine 189 milyon 267 bin lira borcu bulunan Doğa Koleji'nin kullandığı okul binaları nedeniyle mülk sahiplerine de 122 milyon 823 bin lira kira borcu var.

Öğretmenlere ve diğer personele toplam 61.9 milyon liralık maaşı geciktiren Doğa Koleji 13 milyon 200 bin liralık eğitim ödeneği ile tazminatı da ödemedi.

Vergi borcu 97 milyon lira, SGK prim borcu 205 milyon lira olan Doğa Koleji'nin yapacağı teşvik ve kayıt iptal ödemelerinin ise 27.3 milyon lira olduğu olduğu öğrenildi.

2019 – 2020 yılı eğitim yılı için velilerden 1.6 milyar liraya yakın bir ücreti peşin olarak aldığı söylenen Doğa Koleji'nin mali tablosundaki bu olumsuzluğun neden kaynaklandığı ise belirsizliğini koruyor.