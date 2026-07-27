Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Galatasaray’ın ikinci kalecisi Günay Güvenç’i kadrosuna katmak istiyor. Teknik heyetin, hem kulübü yakından tanıması hem de Süper Lig tecrübesi nedeniyle Günay Güvenç’i istediği öğrenildi.

DAHA ÖNCE GÖZTEPE’DE OYNAMIŞTI

2016-2018 yılları arasında Göztepe forması giyen Günay Güvenç ile yapılan görüşmelerde önemli ilerleme sağlandığı öğrenildi. 35 yaşındaki file bekçisinin ilk 11’de forma giymek istemesi nedeniyle Göztepe’ye sıcak bakıyor.

Günay Güvenç, 2016-17 sezonunda Beşiktaş'tan transfer olduğu Göztepe'de iki yılda 43 maçta kaleyi korumuştu. Galatasaray ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki kalecinin güncel piyasa değeri 200 bin euro olarak gösteriliyor.