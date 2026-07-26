Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve Dzeko’nun takımı belli oluyor… 40 yaşında gelmesine rağmen ülkesini Dünya Kupası’nı taşıyan ve turnuvada da dikkat çeken bir performans sergileyen Dzeko, Schalke’ye imza atıyor.

Geçtiğimiz sezonu da Alman ekibi Schalke'de tamamlayan Edin Dzeko'nun kontratı sona ermişti. Serbest oyuncusu statüsünde olan deneyimli forvet, Schalke ile yeni bir anlaşma imzalamaya yakın.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ANLAŞMA İMZALANACAK

Yapılan görüşmelerin ardından Edin Dzeko'nun yeni sezonda da Schalke'de kalması bekleniyor. Sky Sports'ta yer alan habere göre anlaşmanın ilerleyen günlerde tamamlanması planlanıyor. Dzeko'nun Schalke'de kalma olasılığının yüzde 80-90 seviyelerinde olduğu ifade edildi. Geride kalan sezon İtalya'da Fiorentina'da başlayan ve ara transferde Schalke'ye imza atan Dzeko, Alman ekibinde 11 maça çıkarken 6 gol ve 3 asist kaydetti.