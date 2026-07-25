Galatasaray dört koldan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların en önemli hedeflerinden biri olan Brahim Diaz’dan ise kötü haber geldi.

Real Madrid muhabiri Ben Fernandes Santos, Faslı yıldızın takımdan ayrılmayacağını belirtti. Haberde Teknik direktör Jose Mourinho'nun Diaz'ı kadrosunda önemli bir parça olarak gördüğü ifade edildi. Deneyimli çalıştırıcının, hem 10 numara hem de sağ kanatta görev yapabilen yıldız futbolcuyu sezon boyunca kritik bir joker olarak değerlendirmeyi planladığı yazıldı.

Diaz’a Galatasaray, Juventus ve Arabistan’dan teklif geldiği belirtilirken, futbolcunun da Madrid ekibinden ayrılmaya sıcak bakmadığının altı çizildi.

Geçen sezon Real Madrid formasıyla 42 maça çıkan Brahim Diaz, 2 gol atarken 9 da gol pası verdi.