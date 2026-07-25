2026 FIFA Dünya Kupası’nda Yeşil Burun Adaları’yla dikkat çeken bir performans sergileyen ve fenomen haline gelen Vozinha’nın yeni adresi belli oldu.

Serbest statüde bulunan 40 yaşındaki file bekçisi, Şili ekiplerinden Colo Colo ile anlaşma sağladı. Transferi sosyal medya hesabından duyuran Colo Colo, "Hoş geldin Vozinha, seni Monumental Stadyumu'nda bekliyoruz" ifadelerini kullandı. ESPN'in haberine göre; Vozinha, Colo Colo ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

50 BİNDEN 30 MİLYONA

Vozinha'nın İspanya maçı öncesinde Instagram hesabındaki yaklaşık 50 bin olan takipçi sayısı, turnuva sonrasında yaklaşık 30 milyona yükselmişti. Kısa sürede fenomen haline gelen 40 yaşındaki oyuncu taraftarlarının oylarıyla belirlenen Dünya Kupası rüya takımına da seçilmiş. Ve büyük bir başarıya imza atmıştı.