Süper Lig’in yeni ekibi Çorum FK kadrosuna yıldız bir ismi katmak istiyor… Daha önce Pierre Emerick-Aubameyang’ı kadrosuna katmaya çok yaklaşan Çorum bu transfer gerçekleşmeyince rotasını bir başka dünya yıldızına çevirdi.

ESPN'in haberine göre Çorum FK, 31 Temmuz'da Corinthians ile sözleşmesi sona erecek olan Memphis Depay'a teklif yaptı.. Hollandalı yıldız Corinthians ile sözleşme uzatmazsa gelen teklifleri değerlendirecek.

FİNANSAL SORUNLARDAN AYRILABİLİR

Finansal sorunlar yaşayan Brezilya ekibi Corinthians, Depay'dan maaş indirimi talep etti. 35 yaşındaki futbolcu kulübün kendisine olan borcunu da ödemeyi istedi. Brezilya temsilcisi, borçlarını ödemezse Depay kulüpten ayrılacak.

Corinthians'ta bu sezon 14 maçta süre bulan Hollandalı oyuncu 1 gol attı ve 1 asist yaptı.