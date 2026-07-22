Transferde önemli isimlere yönelen Galatasaray ve Fenerbahçe Leao transferinde karşı karşıya geldi. İtalyan basınından SportMediaset’in haberine göre, Fenerbahçe, 27 yaşındaki kanat oyuncusu Leao'nun transferi için oyuncunun temsilcileriyle bir araya gelecek. Sarı-lacivertliler, Portekizli futbolcuya yıllık 12 milyon euro maaş ve 2030 yılına kadar geçerli olacak 4 yıllık sözleşme teklif etmeyi planladığı öne sürüldü.

GALATASARAY DA İLGİLENİYOR

Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray'ın da Leao ile ilgilendiği belirtilirken, sarı-lacivertli kulübün şu ana kadar Milan ile resmi bir temasta bulunmadığı kaydedildi.

Milan'ın ise Leao için 50 milyon euronun altında gelecek bir teklifi değerlendirmeye almayacağı iddia edildi.

Leao, 31 Mayıs'ta yaptığı açıklamada Milan'da elinden gelen her şeyi verdiğini belirterek, "Yeni bir mücadeleye, yeni bir ligde atılmaya hazırım." ifadelerini kullanmıştı.