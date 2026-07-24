Fenerbahçe'de birçok yabancı futbolcuyla yollar ayrılacak. Bu isimlerin başında gelen Fred’le ilgili teknik direktör İsmail Kartal, futbolcunun takımda kalacağını belirtmişti. Ancak Fred tarafından beklenmedik bir hamle geldi. Brezilyalı orta sahayla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

FRED ŞARTLARI KABUL ETTİ

Sabah'ın haberine göre, Brezilyalı orta saha, Atletico Mineiro ile el sıkıştı. Sarı-lacivertli ekipte yıllık 4.5 milyon Euro kazanan Fred de sunulan şartları kabul etti. Mineiro'nun kısa süre içinde Fenerbahçe ile masaya oturması bekleniyor. Başkan Aziz Yıldırım, 12 milyon euroluk bonservis beklentisi karşılanırsa bu satışa izin verecek.