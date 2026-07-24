Yaz transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, forvet hattına da takviye yapmak istiyor. Dusan Vlahovic'ten haber bekleyen yönetim, yaşanan gecikmeler ve görüşmelerin uzaması üzerine rotasını Arabistan'a kırdı.

İngiliz basınından Transfer Feed'in haberine göre; siyah-beyazlı yönetim, Al Hilal'in santrforu Darwin Nunez'i kiralık olarak kadrosuna katmaya yaklaştı.

NUNEZ DE SICAK BAKIYOR

Beşiktaş'ın Suudi ekibi ile kiralık sözleşme üzerinde çalıştığı ve bunun için 4 milyon euro ödeyeceği iddia edildi. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Nunez, Beşiktaş'ta futbol oynamaya sıcak bakıyor.

Geçen sezon Al Hilal formasıyla 24 maça çıkan Nunez, 9 gol atarken 5'de gol pası verdi.