Trabzonspor, sağ kanat transferi için Şilili yıldız Dario Osorio’yu yakından takip ediyor. Midtjylland’ın 20 milyon Euro bonservis talebinde direndiği belirtilirken, Danimarka kulübünün pazarlıklarda kolay taviz vermediği ifade edildi.

Bordo-mavililer, Ukraynalı futbolcular Viktor Tsygankov ve Vladyslav Vanat için de Girona ile görüşmelerini sürdürüyor. Yönetimin çok sayıda isimle temas halinde olduğu ancak sağ kanat ve santrfor pozisyonlarına öncelik verdiği bildirildi. Trabzonspor acele etmeden makul rakamlar için bastırıyor. Kamp dönemi başlamasına rağmen transferlerin lige sarkması bekleniyor.