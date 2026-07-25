Beşiktaş’ta gündem Mohamed Salah transferi… Siyah beyazlılar, Mısırlı yıldızın transferi için pazarlıkları kıran kırana sürdürüyor. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Salah ile yapılan görüşmelere dair son durumu açıkladı. Orta Çizgi'ye konuşanAdalı şu ifadeleri kullandı:

'SON TEKLİFİMİZİ YAPTIK'

“Kamuoyuna da yansıdığı üzere, bir süredir oyuncu ve temsilcisiyle transferin tüm detaylarını kapsayan görüşmelerimizi sürdürüyoruz.

Son olarak, tarafımıza iletilen talebi tüm yönleriyle karşılıklı müzakare ederek oyuncu cephesine resmi son teklifimizi ilettik. Kendilerine de kararlarını kısa süre içerisinde bizlere bildirmelerini beklediğimizi ifade ettik.

Transfer çalışmalarımız tüm hızıyla devam ederken, Salah konusunda gelinen son durum budur. İlk görüşmelerden bu yana talep edilen tüm artış ve düzenlemeleri Beşiktaş menfaatleri çerçevesinde değerlendirip son teklifimizi sunduk. Artık karar sırası oyuncu tarafındadır ve kısa süre içinde yanıt vermelerini kendilerine ilettik.”