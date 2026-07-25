Şu ana kadar sadece Lesley Ugochukwu’yu bitiren Galatasaray, atağa kalkıyor. Sarı-kırmızılılar önceliği savunma bölgesine verdi. İtalyan basınından Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre, Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'da forma giyen Kolombiyalı savunma oyuncusu Jhon Lucumi ile ilgileniyor.

Haberde, daha önce Juventus'un kadrosuna katmak istediği Lucumi için Bologna ile bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlayamadığı belirtilirken, Galatasaray'ın transfer için 21-22 milyon euroluk bir teklif hazırlığında olduğu aktarıldı.

YAPILAN TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

Kolombiyalı futbolcuya yıllık 3 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme teklif edildiği öne sürüldü. Lucumi'nin sözleşmesinde 15 Temmuz'a kadar 28 milyon avroluk serbest kalma maddesinin bulunduğu, bu tarihin geçmesinin ardından Bologna'nın uygun bir teklif gelmesi halinde oyuncunun ayrılığına onay verebileceği kaydedildi.

BOLOGNA’DAN LUCUMİ AÇIKLAMASI

Bologna Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Claudio Fenucci, geçtiğimiz günlerde Lucumi'nin geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada, uygun bir teklif gelmesi halinde futbolcunun ayrılığına izin vereceklerini belirtti.

Geçen sezon Bologna formasıyla 43 maça çıkan Lucumi 1 kez fileleri havalandırdı. Dünya Kupası’nda Kolombiya Milli Takımı’yla 5 maça çıkan Lucumi, Galatasaraylı Davinson ile yan yana oynamıştı.