Fenerbahçe’de transfer edilecek futbolcular kadar, vedalaşılacak isimler de büyük önem taşıyor. Trt Spor’un haberi göre, sarı-lacivertlilerin Faslı orta sahası Sofyan Amrabat kadroda düşünülmeyen oyuncuların başında geliyor. Habere göre, geçtiğimiz sezonu Real Betis’te geçiren Amrabat, İspanyol ekibinden teklif bekliyor. Takım içindeki maaş dengesini bozmak istemeyen yeşil beyazlılar, deneyimli oyuncu için şu ana kadar ciddi bir girişimde bulunmadı.

15 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Amrabat için son olarak Al-Ittihad harekete geçti. Suudi ekibi, bonuslarla birlikte 15 milyon avroya yaklaşan teklifini sözlü olarak Fenerbahçe’ye iletti.

Yönetimin, Amrabat için beklentisi ise net 20 milyon euro. Bugüne kadar kulübe ulaşan resmi tekliflerin tamamının ise 10 milyon euronun altında olduğu öğrenildi. 29 yaşındaki oyuncu için Suudi Arabistan’dan bir, Avrupa’dan iki kulüple görüşmeler sürüyor.