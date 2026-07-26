Galatasaray’ın uzun süredir transfer listesinde olan Bruno Fernanes’ten kötü haber geldi. Sarı kırmızılıların istediği dünya yıldızına Cristiano Ronaldo engeli geldi. Al Nassr, yaz transfer dönemindeki en önemli hedefini Bruno Fernandes olarak belirledi. Suudi Arabistan temsilcisinin, Portekizli orta saha oyuncusunu ikna edebilmek için yüksek bir kontrat önereceği belirtildi.

YÜZYÜZE GÖRÜŞECEK

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'nun da transfer sürecinde aktif rol alması bekleniyor. Portekiz Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı olan Bruno Fernandes'i Riyad ekibine getirmek için Ronaldo’nun Bruno Fernandes ile yüzyüze konuşacağı öğrenildi.