Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, "Türkiye'ye transfer olacak" iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Adı bir süredir Galatasaray ve Fenerbahçe ile transfer söylentilerinde anılan Leao, Portekiz merkezli DAZN Portugal'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. DAZN Portugal'ın sosyal medya hesabından, Leao'nun fotoğrafıyla birlikte "Rafa Leao Türkiye'de imza atmaya yakın" ifadesi kullanıldı. Söz konusu paylaşıma yorum yapan Portekizli futbolcu ise "Sezon öncesi hazırlıklarıma başlamak üzereyim." ifadesini kullandı.

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