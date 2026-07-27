Süper Lig’in yeni ekiplerinden Çorum iddialı bir kurmaya hazırlanırken ses getirecek bir transfer imza atmak üzere… Kırmızı-siyahlı ekibin, NEOM forması giyen Uruguaylı golcü Luciano Rodriguez ile anlaşma sağladığı ve oyuncuyu sağlık kontrolleri için İstanbul'a getirmeyi planladığı iddia edildi.

23 yaşındaki Uruguaylı santrfor Luciano Rodriguez ile anlaşmaya varan Çorum kısa sürede oyuncuya imzayı attırmak istiyor. Luciano Rodriguez, geçtiğimiz sezon Brezilya ekibi Bahia'dan 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında NEOM'a transfer olmuştu. 23 yaşındaki forvet, geride kalan sezonda çıktığı 31 resmi maçta 6 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.