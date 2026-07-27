Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray savunma hattına genç ve yerli bir isim kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetişen ancak daha sonra ezeli rakibi Fenerbahçe'ye giden Yusuf Akçiçek, geçen yıl ise 22 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in yolunu tutmuştu.

Teknik direktör Okan Buruk’un da istediği oyuncu için Arabistan ekibi ile görüşmeler başladı. Genç oyuncuyu kiralamak isteyen Galatasaray'a Suudi Arabistan ekibi de olumlu yaklaştı.

12 MAÇTA OYNADI

Geçen sezon sadece 12 maçta 616 dakika şans bulan genç oyuncu da ayrılarak yeniden Türkiye'ye dönmek istiyor. Transfermarkt verilerine göre Yusuf Akçiçek'in güncel piyasa değeri 14 milyon euro. 20 yaşındaki futbolcunun Al-Hilal ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.