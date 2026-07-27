Beşiktaş Salah transferi için günlerdir uğraşıyor. Başkan Serdal Adalı ve yönetim dünyaca ünlü yıldıza siyah beyazlı formayı giydirmek için çaba sarf etse de sürekli çıkan pürüzler yüzünden imzalar atılamıyor.

Salah cephesinin, imaj hakları ve forma satışından pay gibi beklentilerini yukarı çekmesi siyah beyazlı yönetimden olumlu yanıt bulmadı. Yapabilecekleri en iyi teklifi sunduklarını belirten siyah beyazlı yetkililer Salah cephesinden haber beklese de henüz menajerinden bir geri dönüş yok.

2 SENE İÇİN 40 MİLYON EURO

Kartal bonservisi elinde bulunan Mısırlı yıldız ile 2 yıllık sözleşme imzalamak isterke Beşiktaş’ın Salah’a önerdiği teklif de belli oldu. Transfer gerçekleşirse senelik 15 milyon euro garanti ücret verilecek olan Salah’a ayrıca 4 milyon Euro bonuslar ödenecek. İmaj haklarıyla birlikte bazı özel maddelerin de yer aldığı sözleşmenin kulübe olan maliyeti 40 milyon Euro’yu bulacak.