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Son dakika: Hükümetle memur zamda anlaşamadı

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın 2020-2021 memur ve memur emeklisi zam görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığını Twitter üzerinden duyurdu. Son sözü hakem kurulu söyleyecek.

Sozcu.com.tr
07:56 -
Haberler Ekonomi
Son dakika: Hükümetle memur zamda anlaşamadı

Hükümet memur ve memur emeklilerine 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için ise yüzde 3+3 zam önermişti. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ise tarafların anlaşma süresinin dolması üzerine görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını duyurdu.

Hükümet ve memur sendikalarının yürüttüğü toplu görüşmeler yaklaşık 3.2 milyon kamu görevlisi, 2 milyon emeklisini ilgilendiriyor.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Zamların belirlenmesi için sendikaların 23 Ağustos’a kadar hakem kuruluna başvurması bekleniyor. Sayıştay Başkanı kurula başkanlık edecek. Kurulda 5’i sendikaların belirlediği 11 üye bulunuyor. Kurul en az sekiz üyenin katılımı ile toplanabiliyor ve zamma beş gün içinde karar vermesi gerekiyor.


Geçen pazar günü gece yarısı gerçekleştirilen sürpriz görüşmede Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ile Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bir araya gelmiş ve hükümet yeni teklifini sendika başkanına iletmişti.

Fotoğraf: Yavuz Alatan/Sözcü

Ankara’da memurlar dün, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde cüzdan atma eylemi yaptı.

‘BİZ BU DEVLETTEN ALACAKLIYIZ’

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Kamu işveren heyetine sesleniyorum; ‘İşin muhatabı benim, bu işe karar verici benim' diyorsan, diyorum ki masada çözelim bu işi. Biz memurlar olarak bu ülkeden alacaklı değiliz, borçluyuz ama biz bu devletten alacaklıyız, alnımızın terini istiyoruz” dedi. Ankara’daki memurlar dün ayrıca saat 15:00’da iş bırakma eylemi yaptı.

 

Son güncelleme: android-time 08:16 21.08.2019
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