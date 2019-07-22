Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Motorinde 13 kuruş indirim

Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 16 kuruş indirime gidilecek. İndirimin 13 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıyacak.

18:09 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Motorinde 13 kuruş indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim motorinin pompa fiyatına ortalama 13 kuruş olarak yansıyacak kalan 3 kuruşluk kısmı devreye alınan eşel mobil sistemi kaynaklı ÖTV gelirinin yerine konmasında kullanılacak.

İLGİLİ HABERSon dakika... Benzine 20 kuruş indirim geldi ama...Son dakika... Benzine 20 kuruş indirim geldi ama...

Buna göre, Ankara’da ortalama 6,54 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,41 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul’da 6,48 liradan 6,35 liraya, İzmir’de 6,56 liradan 6,43 liraya inecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. AA

Son güncelleme: android-time 18:21 22.07.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more