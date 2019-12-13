Sözcü Yazarı Serpil Yılmaz’ın yazısındaki Simit Sarayı ayrıntısı

İşte Yılmaz’ın 10 Aralık tarihinde Sözcü Gazetesi’nde yayımlanan Patron da simit parasıyla “geçinemiyor” başlıklı yazısının ilgili bölümü:

Türkiye’de ve dünyanın 25 ülkesinde mağaza açan Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu’nun “başarı öyküsü” malum… Kavukcu yine dört ayağının üzerine düşebilir. Grubun ağırlığı Denizbank’ta olmak üzere bankalara toplam kredi borcunun 500 milyon dolara ulaştığı söyleniyor. Büyük para. Ne simit satarak bu kadar borç yapılır, ne de simit dükkanına bu kadar kredi açılır.

Bu kadar para ancak altına özel jet çekersen, sağa sola aldığın banka kredisiyle “bonkörlük” yapmak zorunda kalırsan lazım olur!

“Gayrimenkullerin değeri, kredileri karşılar” diye düşünürseniz zor. Çoğu kira. Londra’daki şubelerin gayrimenkulü kime aitmiş; bir anlatan çıkar elbet! Simit Sarayı’nı kredi yükünden kurtaracak formül aranıyormuş.

Simit Sarayı dosyası; 2018 yılında kurulan Ziraat Girişim Sermaye Yatırım Ortaklığı’nın (GSYO) gündemine sokulmaya çalışılıyor: Burası net!

Yüzde 100’ü Ziraat Bankası’na ait GSYO’nun 500 milyon dolar kredi borcunu üstlenmesi akıl alacak iş değil. Ziraat bir kamu bankası, halka hesap verecek!



(Serpil Yılmaz’ın yazısının tamamını okumak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz)