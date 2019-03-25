Starbucks çalışma saatleri 2019 – Starbucks saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

Starbucks mesai saatleri hakkında bilmek istediğiniz her şey haberimizde… Starbucks sabah saat kaçta açılır akşam saat kaçta kapanır? Starbucks, 07:30-23:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte, Starbucks çalışma saatleri 2019…

STARBUCKS ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Starbucks şubeleri hafta içi her gün mesaiye 07:30'da başlar ve kapanış saat olan 23:00'a kadar aralıksız olarak hizmet vermeye devam eder. Çalışma saatleri şubeden şubeye değişiklik gösterebilir. Alışveriş merkezi içerisinde bulunan şubeler ise genellikle 10:00'da açılmaktadır. Starbucks hafta sonu cumartesi ve pazar günleri aynı saatler arasında hizmet verir. Starbucks öğle arası tatili vermemektedir.

Starbucks şubeleri 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde, dini ve resmi bayramlarda da açıktır.

Starbucks Türkiye Genel Müdürlüğü, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak, Anel Plaza No: 5/4, Zemin Kat, Pk: 34768, Ümraniye/İstanbul adresinde bulunmaktadır.

Starbucks Telefon Numarası: 444 47 49

STARBUCKS HAKKINDA

Starbucks, ABD’li kahve dükkânları zinciridir. Adını Moby Dick’teki “Starbuck” adlı karakterden alır ve simgesi bir denizkızıdır. Merkezi Seattle, Washington’dadır. Starbucks'ın ilk mağazası 1971 yılında, öğretmen olan Jerry Baldwin, tarih öğretmeni Gordon Bowker ve yazar olan Zev Siegel tarafından Pike Place Market adıyla bilinen bir yerde açıldı.

1982 yılında yatırımcı Howard Schultz da ortaklığa katıldı ve İtalyan barlarından etkilenerek 1985 yılında II Giornale kahve dükkânları zincirini kurdu. Birkaç yıl sonra Starbucks’ın ilk sahipleri başka bir mağaza satın alınca Starbucks’ı Shultz’a devrettiler. Böylece Shultz’un kahve dükkânları, Starbucks adını alarak hizmet vermeye devam etti.

Starbucks, ilk mağazalarını Vancouver, Britanya Kolumbiyası ve Şikago, Illinois’de açtı. Kuzey Amerika dışındaki ilk mağazası ise 1996 yılında Tokyo'da açıldı. Starbucks bugün 65 ülkede 21.000’in üzerinde mağazasıyla, kahve satın alınması ve kavrulmasında dünyanın bir numaralı şirketidir.

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