Tanzim baharı çabuk bitti! İşte Türkiye’nin hal piyasası… | Son dakika haberleri

Rekabet Kurumu geçtiğimiz günlerde yaş meyve ve sebzelerin toptan satış alanında faaliyet gösteren 24 teşebbüs hakkında soruşturma açmıştı. Peki Türkiye’de faaliyet gösteren hallerde fiyatlar neden artıyor? Antalya’daki üreticiler hortumdan dolayı piyasada çok fazla ürün olmadığını bu nedenle fiyatların arttığını söylüyor. Çanakkaleli üreticiler ise şu an sezonda az ürün olduğunu belirtiyor. İstanbul’daki tüccarlar ise piyasadaki ürün fiyatındaki artışın piyasada ürünün az olmasına bağlıyor. İstanbul Yaş Meyve Sebze ve Bostan Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Dayan ise fiyatların yükselmesinin en büyük sebebi olarak piyasada ürünün az olmasını buna rağmen talebin fazla olmasını gösteriyor.

PİYASADA ÜRÜN AZ

İstanbul Yaş Meyve Sebze ve Bostan Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Dayan, sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Arz-talepten dolayı, gider maliyetlerinden dolayı hallerde fiyatlar artıyor. Ancak bundan sonra daha fazla yükselmez. Artık fiyatlar düşmeye başlar. Piyasada ürün az.” dedi.

İSTANBUL HAL FİYATLARI

ÜRÜN 15.02.2019 TARİHLİ ÜRÜN FİYATLARI 25.03.2019 TARİHLİ ÜRÜN FİYATLARI DEĞİŞİM ORANI BİBER 5 TL 16 TL %220 SOĞAN 2,5 TL 4,5 TL %80 DOMATES 3 TL 4 TL %33 PATATES 2,5 TL 3,5 TL %40 SALATALIK 3 TL 5 TL %66 PATLICAN 5 TL 9 TL %80

USULSÜZLÜK YAPAN VARSA CEZASI KESİLİR

Hallerin artık borsa görevi gördüğünü fiyatların da artık buna göre şekillendiğini belirten Dayan, “Firmalara soruşturma açıldı. Açıladabilir. Eğer usulsüzlük yapan varsa cezası da kesilir. Türkiye sonuçta bir hukuk devletidir.” ifadelerini kullandı.

ANTALYA’DA HORTUMDAN DOLAYI ÇOK SAYIDA ÜRÜN ZARAR GÖRDÜ

Antalya Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin de konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Antalya’daki hortumun biber fiyatlarını etkilediğini belirten Metin, “Antalya’da çıkan hortumdan dolayı birçok üreticinin ektiği ürünler zarar gördü. Fiyatların artmasının tek nedeni piyasada biberin az olmasından kaynaklanıyor. Tabi bu hasar için 6 milyon TL yardım yapıldı. Piyasada stoklamanın olmadığını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

ANTALYA HAL FİYATLARI

ÜRÜN 15.02.2019 TARİHLİ ÜRÜN FİYATLARI 25.03.2019 TARİHLİ ÜRÜN FİYATLARI DEĞİŞİM ORANI BİBER 7 TL 13 TL %99 SOĞAN ——— ——— ——— DOMATES 2,30 TL 3,80 TL %65 PATATES ——— ——— ——— SALATALIK 4,50 TL 2.80 TL – %37 PATLICAN 6 TL 5,30 TL – %11

Bazı ürünlerin piyasada olmadığından yakınan Çanakkale Muratpaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Ürünler şu an piyasada az olduğundan fiyatlar yukarı doğru tırmanıyor. Şimdi ürünler yavaş yavaş çoğalmaya başladı. Fiyatları birebir etkileyen ürünlerdeki yokluk. ” dedi.