Tanzimdeki pazardan, pazardaki tanzimden şikayetçi

Türkiye’nin ortalama 1 aylık tanzim bilançosu açıklandı. Açıklanan verilere göre tanzim satış noktalarından en çok tedarik edilen ürün patates oldu. Patatesi, domates ve soğan izledi. Tanzim satışta domates 3 lira, patates ve soğan 2 lira. Pazarda iseüç üründe 6 liradan alıcısını bekliyor.

Pazara gelen tüketici tanzimdeki ürünlerin kalitesiz olduğunu iddia ediyor, tanzimdeki tüketici ise pazardaki ürünlerin pahalılığından şikayetçi.

İstanbul Beşiktaş’ta bulunan bir semt pazarında patates, soğan ve domatesin fiyatı 6 liradan alıcısını bekliyor. Tanzim satışta ise domates 3 lira, patates ve soğan 2 lira. Pazar alışverişine çıkan tüketiciler, tanzimden ürün almamasını “Kalitesiz olduğu için almıyorum.” diye açıklarken tanzin satış noktasından alışveriş yapan tüketici ise “Pazarda ürünler pahalı, tanzim satış ürünleri de kaliteli.” diye aktardı.

Bazı tüketiciler ise “Pazarda ürünler pahalı, tanzimin ürünleri de kaliteli değil ancak almamız gerekiyor, alıyoruz.” ifadelerini kullandı.