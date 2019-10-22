Tarihi garların ihalesi hakkında vatandaş ne düşünüyor?
İstanbul'un iki tarihi garı... Haydarpaşa ve Sirkeci Garları'nın depo bölümlerinin kiralanması için Devlet Demir Yolları İhale açmıştı. İBB'nin rakibi Okçular Vakfı'nın eski genel müdürü Hüseyin Avni Önder'di. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne pazarlık kısmına davet edilmeyerek ihaleden elendiği yazılı olarak bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise duruma tepki göstererek İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak ihalenin iptalini istedi. Peki bu duruma vatandaş ne diyor? İşte cevapları...
Son güncelleme: 14:42 22.10.2019