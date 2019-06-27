TESK’ten vergi indirimleri uzatılsın çaprısı

Vergi indirimlerinin satışlara etkisinin büyük olduğunun altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Geçen yıl mobilyada yapılan vergi indirimi, mobilya satışlarını yüzde 30 artırmıştı. Ancak beyaz eşya ve otomotivde kur artışının etkisinden dolayı aynı artışı göremedik. Beyaz eşya ve otomotivde ihracat artarken, iç pazardaki satışlar azalmaya devam ediyor. Vergi indirimlerinin süresi dolduğunda bu yavaşlama daha artabilir. Diğer taraftan yaz aylarında cari açığın kapanması ve turizm gelirleriyle kurlarda büyük ölçüde gerileme bekliyoruz. Vergi indirimlerinin süresi uzatılırsa satışlarda kayda değer bir artış görülebilir. Bunun da ekonominin yeniden büyümesine etkisi pozitif olacaktır” dedi.

“RAMAZAN MAYIS AYINA DENK GELDİ, DÜĞÜNLER DURDU”

Bu yıl Ramazan’ın Mayıs ayına denk gelmesiyle düğün sezonunun bayramdan sonra açıldığını vurgulayan Palandöken, “Mayıs ayı boyunca Ramazan olması, okulların da bayramdan sonra kapanacak olması nedeniyle düğün sezonu daha yeni açılıyor. Evlenerek yeni ev kuracaklar ile evini değiştirecek olanların en çok mobilya ve beyaz eşya alacağı döneme giriyoruz. Tam da bu döneme girerken vergi indirimlerinin sonra ermesi piyasaları olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle Haziran ayı sonunda süresi dolacak olan mobilya, beyaz eşya ve otomotivdeki vergi indirimlerinin süresi yıl sonuna kadar uzatılmalı. Vergi indirimlerinin süresi uzarsa yaz aylarında ekonomik büyüme yeniden artı değerlere ulaşır” şeklinde konuştu.

İHA